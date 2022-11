Il Nobel per la Pace Yunus a Torino per il Global Social Business Summit

Una visita all'arsenale della pace, accompagnato dal padrone di casa Ernesto Olivero. E' la prima cosa che ha fatto Muhammad Yunus, arrivato a Torino per il Global Social Business Summit. Nobel per la pace nel 2006, Yunus è l'uomo che ha battezzato e diffuso nel mondo la formula del microcredito, con la sua Grameen bank: in 40 anni ha aiutato oltre 10 milioni di persone a uscire dalla povertà finanziando piccole attività non sulla base di ipoteche ma di progetti, accompagnando chi li presentava a realizzarli. Una formula che funziona, tanto che l'indice di rimborso è del 98%.

"Il messaggio - ha spiegato - è che anche una sola persona, modesta, senza grandi risorse finanziarie, può trasformare il mondo, con impegno e dedizione alle persone. Questo è alla base della pace".

In arrivo per il Summit 300 aziende da tutto il mondo che hanno in comune la stessa filosofia: "Una attività guidata dalla consapevolezza sociale - spiega Hans Reitz, direttore del Global Social Business Summit - è una attività che si concentra su un problema, e sviluppa un modello di business per affrontarlo. Chi ci investe recupera i soldi, non li perde, ma non prende dividendi né interessi. E' una via di mezzo tra una organizzazione non governativa e una azienda tradizionale".

La partecipazione al summit è costosa, perché sostanzialmente rivolta agli operatori, ma tutti gli appuntamenti possono essere seguiti in diretta sul sito del forum, globalsocialbusinesssummit.org.