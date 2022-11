"Cerca Luna, cerca!", una giornata coi cani antiveleno

Luna cerca i bocconcini avvelenati. Sa che non deve mangiarli. E' addestrata per questo. E così lei, cane antiveleno, ne salva altri da una morte crudele. A Torino l'anagrafe canina registra un amico a quattro zampe ogni 11 abitanti. Un numero in crescita ma aumenta anche la suscettibilità violenta di molti.

Chi avvelena i cani commette un reato penale. Rischia dai tre ai diciotto mesi di carcere e una multa fino a 30 mila euro. Questa volta Luna e Myrtill in azione ai guardini Cavour non hanno fiutato niente di sospetto. E' andata bene ma l'attenzione resta alta.



Nel servizio le interviste a Gian Abele Bonicelli, Guardiaparco delle Alpi Cozie, e Carlo Geymonat, Polizia Metropolitana di Torino