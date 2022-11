Asti, cominciano i traslochi nel palazzo pericolante

Fuori di casa una famiglia alla volta per non sovraccaricare l'edificio.

Palazzina popolare di via Gancia, si comincia coi traslochi dopo la tempestiva evacuazione a inizio novembre.

Uno stabile di fine anni '50 ristrutturato per l'ultima volta nel 2016: lavori più estetici che strutturali a carico dell Atc, che gestisce solo ad Asti 12mila alloggi. Manutenzione ordinaria che l'agenzia fa fatica a fare coi 15 milioni di euro che raccoglie ogni anno dagli affitti.

Un inquilino su tre non paga; poche risorse, insomma - e sono gli stessi dirigenti a dirlo - usati per gestire per conto della Regione e in regime di autofinanziamento gli alloggi di edilizia popolare.

Straordinari i movimenti del palazzo, forse dovuti all'abbassamento della falda per la siccità. Ordinaria invece la scarsità di risorse di cui l'atc può usufruire per fare la manutenzione sui palazzi.