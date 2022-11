Otto riders a Glovo, in scena l'ultima udienza

Lavoro subordinato o collaborazione una volta ogni tanto?

Va in scena al tribunale di Torino l'ultima udienza del processo tra otto riders che lavorano o hanno lavorato per Glovo nel capoluogo piemontese e il colosso della consegna del cibo a domicilio.

Il giudice monocratico Sonia Salvatori dovrà decidere se il rapporto di lavoro tra i riders e Glovo è una prestazione occasionale o un vero e proprio rapporto di dipendenza.

Sotto la lente in aula il funzionamento dell'algoritmo che assegna le consegne del cibo: un software definito dall'avvocato dei fattorini, Giulia Druetta, come misterioso, cieco e discriminatorio, capace cioè di determinare nei lavoratori "uno stato di ansia e timore".

Ma le richieste non si fermano qui: i fattorini chiedono anche il risarcimento per le mancate formazione e sicurezza, anche in periodo di Covid, il riconoscimento del diritto di sciopero, negato perché l'algoritmo penalizza chi decide di aderire alle manifestazioni di protesta, e il rispetto della privacy, messo in pericolo dalla continue richieste di dati personali della piattaforma.







Omar Bourbouh - rider

Francesco Catalano - rider