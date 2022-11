Cartelli piantati sul percorso, la pista ciclabile si restringe

Iniziamo andando vicino allo Stadium a Torino. Una bella pista ciclabile, ma con i cartelli stradali piantati sul percorso. Anche per la sicurezza dei ciclisti sarebbe bene che fossero spostati.

E Daniele con questa foto scattata in via Miglietti 4 a Torino tira le orecchie al servizio di raccolta rifiuti. “Se non siamo neanche capaci a mettere a posto quattro contenitori – dice – come possiamo poi pensare che i cittadini facciano bene la raccolta differenziata?”

E finiamo con questa bella foto di Giovanni da Druento (Torino) che con la prima neve sul monte Chaberton ci annuncia l’arrivo di un inverno che si è fatto tanto attendere.