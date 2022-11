Lavori in corso, disagi in via San Pietro in Vincoli

La prima segnalazione di oggi ci mostra il parcheggio in via San Pietro in Vincoli, a Torino. I lavori, ci segnala un telespettatore, sono iniziati da almeno 4 mesi. Quando si prevede siano ultimati? Sono cominciati a luglio e non essendo ancora terminati comportano molti disagi per gli utenti di "Cottolengo" e Sermig.

La seconda segnalazione è un classico della nostra rubrica del mattino ormai: i disservizi alle scale mobili delle stazioni metropolitane. Stavolta siamo in quella di Principe d'Acaja, a Torino: dopo un mese dal guasto - ci scrive un altro spettatore - la scala mobile di uscita è ancora rotta.

Infine possiamo respirare la bellezza a pieni polmoni con un bel paesaggio autunnale, il Rocciamelone che si rispecchia nel lago di Malciaussia. Inviata da Claudio e Margherita di Lanzo .