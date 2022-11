Giornata mondiale per l'eliminazione della violenza contro le donne, la casa rifugio di Johannesburg

La giornata mondiale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Gli esempi sono tantissimi, e non possiamo certo dimenticare il caso Iran. Noi abbiamo scelto una storia che ci porta in Sudafrica, con le immagini di un luogo tenuto segreto a sud di Johannesburg.

E' un rifugio per donne maltrattate e i loro figli. E' stato creato dal Nissa institute for women's development, organizzazione non governativa senza scopo di lucro, che si batte contro ogni forma di oppressione femminile.

Le donne che sono riuscite a fuggire a relazioni violente, hanno in questo rifugio un posto sicuro dove ricevere anche consulenze per ricostruire la vita propria e dei loro figli. Il Sudafrica è tra i paesi con più violenze sulle donne. Tra luglio e settembre denunciati oltre 10.000 casi di stupro.