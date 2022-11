Modhera, il villaggio solare

Modhera, siamo in India nel Gugiarat, è il primo villaggio a sfruttare tutti i giorni l'energia solare. Una rivoluzione totale per una cittadina prima famosa solo per il Tempio del Sole dell'era Chaulùkya.

Dagli artigiani vasai che usano l'energia per i lavori in argilla, ai sarti che hanno sostituito la macchina da cucire a pedale con quella elettrica, fino alle persone comuni, che la sfruttano per l'illuminazione o per i ventilatori.

Il progetto nel villaggio di Modhera è stato finanziato dal governo con quasi 10 milioni di dollari e ha comportato l'installazione di 1.300 pannelli solari. Se i residenti non consumano la quantità di energia assegnata, il governo ricompra quella in eccesso.