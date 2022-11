La Igor Novara perde lo scontro al vertice con Conegliano

Giornata in chiaroscuro per le piemontesi nel campionato di pallavolo femminile, serie A1. Novara perde lo scontro al vertice contro Conegliano con le venete che si impongono sul campo delle novaresi per 3-0, parziali 27-25, 25-11, 25-23. Conegliano stacca Novara in testa alla classifica con 17 punti contro i 14 delle azzurre. Prima vittoria stagionale invece per Cuneo che nel recupero della quarta giornata supera in trasferta Bergamo per 3-2. parziali 26-28, 25-22, 27-25, 22-25, 15-13. Cuneo in classifica sale a 3 punti, staccando Pinerolo ora ultima solitaria ad un punto.