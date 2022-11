All'Asta del tartufo raccolti oltre 600mila euro

Battuto ogni record della storia dell'Asta mondiale del tartufo bianco di Alba: l'ultimo lotto di 950 grammi, composto da due gemelli più una sorpresa dell'ultimo minuto, un esemplare da 250 grammi appena giunto da Roero, è stato acquistato da un imprenditore di Hong Kong a 184 mila euro, oltre 193 euro al grammo: la cifra più alta mai pagata nelle 23 edizioni della manifestazione benefica. Raccolti complessivamente 600mila euro, un altro primato.

L'evento si è svolto al Castello di Grinzane Cavour, mentre nella vicina Alba prosegue ogni weekend fino al 4 dicembre la Fiera internazionale del tartufo bianco.

Battitore d'asta Caterina Balivo, affiancata da Enzo Iacchetti e con diversi altri ospiti. Come ogni anno, collegamenti in diretta con Hong Kong e Singapore (dove sono in visita istituzionale il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e il sindaco di Grinzane Cavour Gianfranco Garau), più le tre novità di quest'anno: Seul, Vienna e Doha, in Qatar, dove domenica prossima inizieranno i mondiali di calcio.

Servizio di Ludovico Fontana, montaggio di Beppe Serra

Nel servizio interviste a Roberto Bodrito, presidente Enoteca regionale piemontese Cavour, e Matteo Ascheri, presidente Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani