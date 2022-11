L'accellerazione sui rigassificatori

Il taglio del gas russo ha accelerato le autorizzazioni sul GNL, il gas naturale liquefatto. I tempi per realizzare un nuovo impianto in Italia ora si sono decisamente accorciati. Quello di Piombino dovrebbe entrare in funzione la prossima primavera, ma non mancano le voci contrarie.

Servizio di Giorgio Giglioli

Intervista Elio Ruggeri-presidente GNL Italia - Snam