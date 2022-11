Torino pronta per le ATP Finals

Palazzo tennis a Palazzo Madama, con eventi culturali ed enogastronomici. Fan village in piazza d'Armi. Mostre dedicate alla storia del tennis. Palline che piovono sulla città. Torino presenta il suo programma di iniziative nel corso delle ATP Finals. Per i biglietti, ancora pochi giorni: è quasi tutto esaurito.



Finalmente, edizione a pieno ritmo e a piena capienza: 12mila posti disponibili per ogni partita. Il caos dello scorso anno, un lontano ricordo.



Per la presenza turistica a Torino dagli alberghi sembrano arrivare, finora, ottime indicazioni.

Interviste a

Angelo Binaghi - Presidente Federazione italiana tenis e padel

Alberto Cirio - Presidente Regione Piemonte

Stefano Lo Russo - Sindaco Torino

Dario Gallina - Presidente Camera di commercio Torino

Marcella Gaspardone - Responsabile Turismo Torino e provincia