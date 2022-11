Mai così poca neve sulle montagne piemontesi in 60 anni di misurazioni

Siccità e temperature elevate: l'inverno 2021-2022 è stato il peggiore degli ultimi sessant'anni. E' quanto emerge dai dati resi noti questa mattina da Arpa Piemonte sul rendiconto nivometeorologico della scorsa stagione invernale. Da novembre a maggio il deficit delle precipitazioni nevose ha toccato punte del 70-80% sui settori nord occidentali piemontesi e gli spessori della neve al suolo hanno raggiunto in più casi valori minimi storici, con una fusione anticipata anche a quote elevate variabile tra uno e due mesi. Questo ha ovviamente generato importanti influenze negative anche sulla portata dei corsi d'acqua.

Secondo Arpa, i dati sono conseguenza di un'alta pressione eccezionalmente prolungata su buona parte dell'Europa centro-occidentale con tempo stabile e soleggiato, temperature superiori alla media e precipitazioni eccezionalmente rare. Unico dato positivo il calo degli incidenti in montagna dovuti alle valanghe, nove in tutto tra Piemonte e Valle d'Aosta, ridotti proprio a causa della precoce fusione del manto nevoso e dello scarso innevamento in quota.

Nel servizio le interviste a: Angelo Robotto, direttore Arpa; Matteo Marnati, assessore regionale all'Ambiente; Luca Mercalli, presidente Società meteorologica italiana