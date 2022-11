Pala frazione isolata. Mancano mezzi pubblici e la rete telefonica funziona a tratti

Una ventina di residenti, alcuni anziani, ma nessuna corsa di autobus: è Pala, frazione di Miazzina, appena sopra Verbania. Una delle porte di accesso al parco nazionale della Val Grande, non collegata dai mezzi pubblici: la fermata finisce in centro del paese. Per arrivare a Pala manca ancora un chilometro e mezzo, tutto in salita.



Il signor Domenico di 82 anni, non ha l'auto: per fare la spesa deve scendere a piedi fino in paese, prende la corriera e poi risale, a piedi. Qualcuno gli dà un passaggio, ma non basta.

Qui pure il telefono fisso funziona a tratti, il cavo è caduto quattro anni fa e nessuno lo ha ripristinato. Anche l'illuminazione pubblica va e viene.

L'amministrazione comunale sta cercando di trovare soluzioni come racconta il vicesindaco ai nostri microfoni.

Pala è comunque al centro delle rotte turistiche: svizzeri e tedeschi acquistano le case, per essere vicini al lago e al silenzio del parco. Un potenziale forse ancora sottovalutato.

Servizio di Simona Marchetti

Intervista a Eugenio Viscardini, vicesindaco di Miazzina