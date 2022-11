Smog, tornano le limitazioni al traffico a Torino

Tornano le misure antismog a Torino. I dati di Arpa Piemonte hanno infatti evidenziato il superamento del valore-soglia di 50 microgrammi al metro cubo di concentrazione media giornaliera di Pm10 nell'aria. Questo è accaduto per tre giorni consecutivi, e domani scatterà il livello arancio per quanto riguarda le limitazioni al traffico: tutti i giorni, festivi compresi, dalle 8 alle 19, i veicoli diesel Euro 5 per trasporto passeggeri dovranno fermarsi. Lo stesso varrà fino agli Euro 4 per i veicoli commerciali diesel. Il prossimo aggiornamento del semaforo antismog sarà comunicato mercoledì.