Sul filo dell'impresa. Ad Anzola d'Ossola il tessile è di casa

Casa e bottega, il tema dell'approfondiemtno di questa settimana. Una metafora che trova la sua rappresentazione concreta in una storia che arriva dal confine con la Svizzera, tra i monti dell'Ossola, dove il sole scompare per due mesi all'anno. Una storia di impresa familiare e di paese. Andiamo nell'Ossola, ad Anzòla, dove negli anni 70 viene fondata la Matìa, un'azienda tessile che oggi dà lavoro a un terzo degli abitanti del comune, ma che parte da una macchina da cucinare casalinga. Oggi è in mano ai figli del fondatore, Gianni e Maurizio Monti. ma già vi lavorano i nipoti.



servizio di Chiara Pottini

intervistati: Gianni Monti, titolare Matia Marianna Castiglioni, responsabile qualità Marina Moschini, modellista CAD Andrea Melloni, sindaco Anzola d'Ossola