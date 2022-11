Tutte le sfide del Piano di Ripresa e Resilienza

#La Grande Occasione è l'hashtag dei nostri approfondimenti della settimana.

Dalle ex casermette di Usseglio alla messa in sicurezza del torrente Strona. Da Torino Esposizioni al Teatro Alfieri di Asti passando per Fubine e il parco di Bricherasio: edifici da riqualificare, dissesto idrogeologico da scongiurare. E' la sfida del PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui ci occuperemo in Buongiorno Regione e nei nostri TG.

a cura di Chiara Pottini

montaggio Paola Messina