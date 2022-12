In principio fu The Italian Job, un film rimasto nel cuore di tutti i torinesi. Lo celebriamo con Rewind. Era il 1969 quando le Mini sfrecciarono per il capoluogo. Dalle nostre teche un servizio del 2007 di Nino Battaglia, il nostro collega recentemente scomparso.

Da Tgr Piemonte dell'8/05/2007, di Nino Battaglia.