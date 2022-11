Al TFF il docufilm su Achille Togliani, icona del costume italiano

La voce inconfondibile di Achille Togliani risuona nel documentario scritto e diretto dal figlio Adelmo insieme a Daniele Di Biasio. In anteprima al Torino Film festival fuori concorso, si chiama “Parlami d'amore”. Quarant'anni non solo della vita e della carriera del famoso attore e cantante, ma anche la storia di un'epoca, con materiale inedito e testimonianze. Ci trasporta in un futuro prossimo invece “Ipersonnia”, del regista Alberto Mascia, fuori concorso nella sezione Favolacce, tra thriller, noir, fantascienza. Il vecchio sistema carcerario non c'è più, i detenuti ora scontano la pena in uno stato di sonno profondo. Stefano Accorsi è uno psicologo penitenziario. Intanto prosegue il fine settimana del festival, la masterclass con la madrina Pilar Fogliati e lo scrittore Giovanni Veronesi. La proiezione in serata di She Said, film inchiesta sul caso Wenstein.

