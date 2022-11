Il Piemonte vince nella produzione fotovoltaica

Il Piemonte è la regione che produce più energia da impianti fotovoltaici d'Italia. A dirlo è una ricerca dell'Associazione dei consumatori e produttori di energie rinnovabili, condotta su un campione di oltre cinque mila impianti fotovoltaici in 17 regioni. E il Piemonte oltre ad essere quella che ne produce di più è tra quelle più virtuose considerato il rapporto tra energia effettivamente prodotta e quella attesa.

Un primato che è in linea con la politica perseguita negli ultimi anni dall'amministrazione regionale che ha dedicato alle energie rinnovabili una legge apposita, con incentivi per sviluppare i sistemi collettivi da autoconsumo da rinnovabili e comunità energetiche sperimentate con successo in quattro aree della regione.

E il cammino verso l'autonomia energetica passa anche dal Piano di ripresa e resilizienza, ma è comunque ancora lungo.

Il 27 ottobre si è chiuso il bando da 1 miliardo e mezzo di euro per il Parco Agrisolare, ovvero l'installazione dei pannelli fotovoltaici nelle aziende agricole.

La percentuale di adesione in tutta Italia è stata bassa. Non più di 400 milioni (il 26%) a causa di limiti nella cumulabilità dei contributi e soprattutto del vincolo dell'autoconsumo, la clausola che limita l'investimento al fabbisogno energetico dell'azienda, e delle utenze che insistono sul sito produttivo.

Servizio di Maria Valeria Vendemmia