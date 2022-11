Processo Melis, Oste in aula si difende e racconta la sua verità

Risponde deciso alla domanda del pm Chiara Canepa sulla sua gelosia Luigi Oste il 62enne titolare del bar Angelo Azzurro di corso Vercelli, accusato di aver ucciso la sera del 31 ottobre 2021 Massimo Melis, il barrelliere della croce verde freddato con un colpo di pistola alla nuca per punire, secondo l'accusa, Patrizia Cataldo per averlo rifiutato. Sono tante le domande e i messaggi che risunano in corte d'assisse a Torino che attraverso le risposte delineano un rapporto fatto di sesso ma evidentemente sopravvalutato da oste E malato di una gelosia che negata appare evidente nel modo in cui Melis viene appellato nei messaggi what's up che la pm legge in aula ... un deficiente. un coso. Una persona insignificante… che sminuiti dall'imputato feriscono ancora più forte i familiari di melis.

La sua è una verità piena di lacune e ripensamenti, mancanza di date e orari, nomi e persone, forse troppo per chi racconta come alibi l'incontro alle 21,30 circa per conto di un cliente del suo bar con uno spacciatore, un marrocchino di età imprecisata e dal nome dimenticato

Ma che sta tutta in quei fotogrammi che mostrano due passaggi di andata e ritorno dal bar alle 20,16 e 20,24 e di nuovo alle 20,27 con ritorno alle 20,33, questi ultimi negati.

Passaggi che potrebbero essere la chiave di volta se è vero che accompagnata Patrizia in casa e tornato vero l'auto intorno alle 20,20 Melis prima di essere colpito avrebbe iniziato una sigaretta, finita sul tappetino dell'auto dove lentamente si è consumata come la vita chi l'aveva accesa pochi minuti prima