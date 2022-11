Tre nuovi casi di peste suina tra Piemonte e liguria

Tre nuovi casi di Peste suina sono stati accertati dall'istituto zooprofilattico nella zona rossa tra Piemonte e Liguria. Uno a Grondona (Alessandria), due a Busalla (Genova). A Busalla si tratta del dodicesimo caso, a Grondona è il terzo.

Ad Alessandria vertice coi sindaci e le autorità sanitarie per fare il punto sulla situazione. I lavori di recinzione per il contenimento sono quasi al termina ma in ritardo di due mesi rispetto agli obiettivi. Mancano 40 km su 170. E i problemi sono anche altri.



servizio di Martino Villosio

interviste a

Marina Costa- Ministero della Salute

Andrea Barisone- Sindaco di Molare

Fabrizio Ivaldi- Sindaco di Ponzone

Angelo Ferrari- Commissario peste suina