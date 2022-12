E' arrivato il grande freddo

Il Generale Inverno è arrivato con un brusco calo di temperature ovunque. Stanotte la colonnina di mercurio è scesa sotto lo zero in tutte le province, con la punta del -3,4° a Cuneo.

E anche la neve non dovrebbe tardare a tornare, non solo in montagna.

Le previsioni per la settimana di Andrea Vuolo- Rai Pubblica Utilità