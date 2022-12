Ad Alba splende "Alba", la bimba che fa scoccare la scintilla della nostra infanzia

“Il titolo che ho dato a quest'opera è ‘Alba’ perché il momento della giornata dell'alba è il momento in cui tutto deve ancora avvenire, come nell'infanzia. E' l'inizio di un qualcosa, l'alba”.

12 metri di acciaio inox bronzato, un dono della famiglia Ferrero alla Città che porta lo stesso nome dell'opera, Alba appunto. Che nella statua stessa, plasmata da Valerio Berruti, si ritrova, si riconosce, si completa:

"Alba è una bambina in questa posizione tipica piemontese. Una bimba Genà, parola che non esiste in italiano e già questo identifica il fatto che non esiste che un atteggiamento tipico di chi vive qua. E' timida ma orgogliosa. Accoglie la gente di spalle, però si gira a guardarla".