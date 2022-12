Alpini: a Bra l’ultima tappa della tournée natalizia della Fanfara della brigata Taurinense

Si è conclusa lunedì 19 a Teatro Politeama di Bra il ciclo di concerti natalizi della Fanfara della Brigata Alpina Taurinense dell’Esercito, che ha toccato Savigliano, Trecate, Bardonecchia, Forno Canavese e Rosta. La formazione musicale diretta dal Luogotenente Marco Calandri ha offerto al folto pubblico di ciascuna serata musiche natalizie, oltre a marce militari e classici della letteratura per fiati con brani di Percy Grainger e Alfred Reed, prima del caratteristico finale rappresentato dalla Marcia dei coscritti piemontesi, seguita dall’Inno degli alpini e dal canto degli italiani.



L’iniziativa della Brigata Alpina Taurinense, comandata dal generale Nicola Piasente, si è inserita nel quadro della collaborazione con le amministrazioni comunali, le comunità locali e l’Associazione nazionale alpini. Ciascun appuntamento della fanfara è stato promosso da un singolo reggimento della Taurinense nei territori legati alla storia o alle recenti attività operative e addestrative del reparto.

Le località dei concerti sono le stesse che in tempi recenti hanno ospitato le compagnie alpine in operazione e in addestramento oppure sono state sedi storiche di reparti alpini della tradizione della Taurinense, che proprio quest’anno ha celebrato il 70° anniversario della propria ricostituzione.

A ciascun concerto l’Associazione nazionale alpini ha raccolto fondi che saranno destinati al Cottolengo.