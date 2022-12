Un anno di stelle

Un telescopio sbocciato come un fiore in mezzo alle stelle. E' iniziato così il 2022, dal posizionamento dello scudo termico, al dispiegamento del grande specchio dorato destinato a cambiare lo sguardo dell'umanità sull'universo. Lanciato il giorno di Natale 2021, grazie a una collaborazione tra Nasa, Esa e Agenzia Spaziale Canadese, a gennaio il telescopio spaziale James Webb ha iniziato ad aprire e sistemare ogni componente per poi raggiungere il suo punto di osservazione, a un milione e mezzo di chilometri dalla Terra. Le prime immagini sono arrivate a luglio, grazie agli strumenti innovativi puntati in profondità su galassie, nebulose, pianeti, che evocavano catene montuose, ruote, anelli, per indagare, e scoprire, e ritrarre, lo spazio e il tempo.



Montaggio di Flavia La Gona