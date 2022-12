Basket e volley, la domenica nei palazzetti

Torna a vincere la Bertram Tortona. Una prestazione autorevole che consolida il terzo posto alle spalle di Bologna e Milano. Il 91-72 sul parquet di Scafati è ancora un risultato generoso per i padroni di casa, considerato che alla fine del terzo quarto i bianconeri erano avanti di 30 punti che nella prima metà di gara avevano già segnato 56 punti, record della società nella regular season di serie A. In evidenza Macura e Christon, in doppia cifra.

In serie A2 vittoria mozzafiato della Reale Mutua Torino a Milano con l'Urania. Il 74-73 conquistato con una tripla di Vencato sulla sirena significa la qualificazione per la coppa Italia dei gialloblu. La Novipiù Monferrato perde di 16 punti ad Agrigento.

Bella vittoria esterna di Chieri con un netto 3-0 a Perugia. Tenendo le avversarie sempre sotto i 20 punti per set le ragazze della Reale Mutua Fenera Chieri blindano il quinto posto in classifica prima della fine del girone di andata.

Terza sconfitta consecutiva per la Cuneo Granda San Bernardo Volley. 3-1 a Busto Arsizio per le Gatte biancorosse, decime in classifica. A Santo Stefano si giocano due derby piemontesi. Cuneo-Igor Novara mentre Chieri ospita Pinerolo, ultima in classifica che questa sera riceve Casalmaggiore.

