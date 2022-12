Covid, scattati i tamponi per i passeggeri in arrivo a Caselle dalla Cina

Gli ultimi allarmi Covid hanno visto aumentare i casi in Cina, dove hanno messo fine alle rigidissime misure di prevenzione. E allora diversi Stati fra cui l'Italia hanno fatto partire controlli sui passeggeri provenienti dal Paese dell'estremo Oriente.

Torino Caselle non ha voli diretti con la Cina, i passeggeri spesso arrivano dopo lo scalo a Francoforte. Per chi si immette in aeroporto, cartelli informano dell'obbligo di tampone, con un Qr code che indica i punti dove si possono effettuare. Poi c'è una attività congiunta fra ministero della Sanita, Asl, Aeroporto di Caselle e Comune di Torino.