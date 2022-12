Dieci anni dall'addio a Rita Levi Montalcini

Sono passati dieci anni dalla morte di Rita Levi Montalcini, scomparsa il 30 dicembre 2012, a 103 anni. Una vita per la maggior parte dedicata alla ricerca, che le è valsa, tra i tanti riconoscimenti, anche il premio Nobel per la medicina nel 1986, per la scoperta, fatta negli Stati Uniti negli anni '50, del fattore di crescita nervoso, NGF, dall'inglese nerve growth factor, una proteina coinvolta - tra l'altro - nello sviluppo delle cellule nervose. Nata a Torino nel 1909, dove ha studiato medicina, in oltre un secolo ha visto, e vissuto, le leggi razziali, le guerre, i progressi, le scoperte e le rivoluzioni della scienza, è stata nominata senatrice a vita, ha lavorato in Italia e all'estero, ha fatto parte delle più importanti istituzioni scientifiche.