Una vita tra medicina e politica

Il lavoro in ospedale ma non solo. Nella vita di Giorgio Falcetto c'è sempre stato spazio anche per l'impegno per la sua comunità: è stato consigliere di maggioranza in Comune a Biella. Il sindaco all'epoca, tra il 2009 e il 2014, era Claudio Corradino. Oggi è ancora primo cittadino al suo secondo mandato.

Una comunità e una famiglia sconvolte, resta il frutto della sua vita di lavoro. Ha curato migliaia di persone nella sua carriera molto lunga di chirurgo toracico e vascolare. E ci sono anche tanti che da lui hanno imparato a curare.

Servizio di Davide Denina, montaggio di Elisa Pozzati. Interviste a Dario Corradino, sindaco di Biella, Enrico Moggio, medico e sindaco di Cossato.