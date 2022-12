Il dolore di Roberta, che nel crollo ha perso il marito: "Come è potuto succedere?"

Nell'incidente sul lavoro di via Genova del 18 dicembre del 2021, Roberta Varotti ha perso il marito, Marco Pozzetti. Commosso il suo ricordo durante la posa della targa commemorativa un anno dopo la tragedia.

“Come è potuto succedere? Loro… Che non montavano una gru se non avevano la certezza che tutto fosse in sicurezza. Loro… che piuttosto rinunciavano a un lavoro se non c'erano tutti i presupposti per fare un buon lavoro”.