Il nostro sito sempre più ricco, nasce la sezione "Doc"

Un piccolo regalo di Natale che la TGR Piemonte mette sotto l'albero di tutti voi che ci seguite in tv, in radio e sul web. Da ora il nostro sito si arricchisce con una nuova sezione dedicata ai documentari di ieri e di oggi, tutti in formato integrale.

Scavando nelle nostre teche abbiamo recuperato e digitalizzato pezzi di storia come "Meridionali a Torino" di Brando Giordano e Ugo Zatterin.

"Era Piola", di Francesco Marino, la straordinaria carriera di uno dei centravanti più forti della storia del calcio italiano.

E ancora "L'altro Grande Torino", di Paolo Maggioni e Stefano Tallia, sulla magica cavalcata dell'ultimo scudetto granata.

E il più recente dei nostri lavori, il documentario "Mai più", di Gabriele Russo, sulla tragedia della Thyssen del 2017.

La neonata sezione si arricchirà settimana dopo settimana con altri lavori firmati RAI e Tgr Piemonte.