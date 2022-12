La battaglia No Tav irrompe al Torino Film Festival con "La Scelta"

Il movimento No Tav arriva sul grande schermo nel documentario La scelta, proiettato fuori concorso al Torino Film Festival alla presenza di diversi militanti. Le riprese sono durate dieci anni, raccontati attraverso le storie dei protagonisti. La sua programmazione aveva suscitato le critiche della sottosegretaria all'Università e alla Ricerca Augusta Montaruli.

“Non è un documentario di cronaca, non è un documentario sulle ragioni del no, è una proposta di riflessione secondo noi che va al di là della lotta No Tav”, spiega il regista, Carlo A. Bachschmidt.