La tavola delle feste, l'olio usato per friggere non va gettato nei tubi ma differenziato

La tavola delle feste è un tripudio di fritture, ma anche di sottolio e alimenti conditissimi. L'olio usato per cuocere e conservare i cibi andrebbe differenziato. Ma i punti di raccolta per i cittadini nei Comuni sono pochi, e allora la tentazione dello scarico o del lavandino incombe. La raccolta differenziata intercetta 80mila tonnellate di oli alimentari l'anno, ma gli italiani ne gettano nei tubi altre 60mila, un chilo a testa. Gli impianti faticano a filtrarli, e così gli olii esausti contaminano le acque. CNR e consorzio di riciclo RenOils hanno monitorato 40 depuratori tra Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto,Toscana e Lazio, alla ricerca di oli e grassi vegetali e animali, provenienti dalle cucine italiane. Non solo questione di inquinamento: sprechiamo anche energia. Gli oli alimentari, se ben differenziati, possono diventare biocombustibili. Con loro nello scarico se ne va una risorsa. Pensiamoci, anche dopo le feste.



Nel servizio, l'intervista a Giuseppe Mininni, Cnr Irsa Istituto Ricerca Acque



Montaggio Tiziana Samorì