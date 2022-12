L'allarme degli esperti: si stanno estinguendo tante specie di insetti

Siamo in provincia di Torino, a Carmagnola, nel bosco del Gerbasso, un’area creata dal Museo civico di Storia naturale. Un’area protetta che Gianfranco Curletti conosce molto bene. Entomologo, oltre 700 specie di insetti scoperte nella sua lunga carriera in giro per il mondo. “Anni fa – spiega - se andavo in giro in questo bosco, se trovavo 50 esemplari, circa 30-35 appartenevano a specie diverse. Ora andando in giro questi 50 esemplari appartengono solo a 10-15 specie. Quindi c’è un forte calo di biodiversità, nel senso che molte specie si stanno estinguendo”.

Intervista a Gianfranco Curletti, entomologo.

Per informazioni sul museo: http://www.museoappunti.it/il-museo/collezioni-e-musei/museo-civico-di-storia-naturale-di-carmagnola