L'allarme di don Peyron: "Rischioso lasciare i bambini davanti a tablet e telefonini"

L'intelligenza artificiale assume sempre più decisioni. Diventa perciò fondamentale che l'opinione pubblica abbia consapevolezza di come funzionano questi sistemi, altrimenti in sostanza a definirne i criteri finiscono per essere ingegneri e aziende. E' un appello a governare l'applicazione dell'intelligenza artificiale quello lanciato da don Luca Peyron, sacerdote che fondato il primo apostolato digitale in Italia e che insegna teologia della trasformazione digitale all'università Cattolica.

In alcuni casi, sottolinea, demandare alla tecnologia a volte costa davvero caro. E' il caso per esempio dell'uso ormai sempre più diffuso del telefonino o del tablet come baby sitter. Su cui uno studio di alcuni ricercatori americani e israeliani lancia l'allarme, certificando un dato davvero impressionante: l'abuso di questi strumenti in età precoce può portare a una significativa riduzione delle funzioni cognitive del cervello.

