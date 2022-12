Luigina, la nonna con 2 milioni di follower: "Le mamme mi ringraziano"

Ha lo sguardo sorridente e la curiosità di una ragazzina. Luigina Simonotti, 84 anni, è una delle nonne più seguite sui social. Ha due milioni di follower su TikTok e quasi 275mila su Instagram. L'account è stato aperto poco più di un anno fa dal nipote Davide. Lui continua a condividere i suoi momenti di vita con la nonna Luigina, che ha subito conquistato l'affetto anche di tantissimi giovani. Ma per lei non è cambiato nulla.

Io sono sempre la Luigina, casalinga e nonna felice. Dicono che sono contenti perché i loro figli, al posto di vedere stupidate, accendono e vedono te nonna Luigina. Mi ringraziano le mamme perché dicono 'non vedono più tante cose che prima vedevano e invece perdono tempo sulla nonna Luigina e noi siamo contenti'. Ma io non faccio niente, normalissimo. Una cosa per me normalissima. Facciamo dei bei discorsi, mi fa compagnia. Non c'è più mio marito, c'è Davide".