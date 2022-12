"Mai più" | Episodio 4, il pm

Omicidio con dolo eventuale. Una tesi clamorosa quella portata avanti in primo grado dall’accusa, guidata dal pm Raffaele Guariniello, e sposata dai giudici del Tribunale di Torino. Poi derubricata in omicidio colposo in secondo grado. Il magistrato, oggi in pensione, guarda alle tantissime morti bianche che riempiono ancora oggi i giornali e lancia l’allarme: “La situazione oggi è delicatissima, siamo tornati a prima della Thyssenkrupp”. E chiede l’istituzione di una Procura nazionale sulla scia dell’antimafia.

Dedicato a: Antonio Schiavone,

Roberto Scola, Angelo Laurino,

Bruno Santino, Rocco Marzo,

Rosario Rodinò e Giuseppe Demasi