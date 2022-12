"Mai più" | Episodio 6, una ferita aperta

Il teatro della tragedia della Thyssenkrupp di Torino, anno 2007, è ancora lì in tutta la sua imponenza. Affacciato su uno dei vialoni più trafficati di Torino, corso Regina. Un nuovo cancello con tanto di videocamera sorveglia il nulla. “Il sito è in dismissione, non ci sono progetti”, ci scrive Acciai Speciali Terni, la società proprietaria dell’area. Il tempo sembra essersi fermato a quella notte. Per i torinesi una ferita aperta destinata a non rimarginarsi.

MAI PIÙ

La strage alla Thyssenkrupp di Torino

Uno speciale TGR

Dedicato a: Antonio Schiavone,

Roberto Scola, Angelo Laurino,

Bruno Santino, Rocco Marzo,

Rosario Rodinò e Giuseppe Demasi