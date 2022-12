Mcdowell torna a Torino per un film su Lord Byron

Non un film horror e nemmeno un thriller ma tornerà a torino nei panni di Lord Byron. Questa la promessa con cui Malcolm Mcdowell che al Tff ha ricevuto il premio la stella della mole ha salutato la città. Ad annunciarlo ai nostri microfoni il regista e sceneggiatore Davide Grieco.



Sempre in tema di anteprime, sotto la mole al tff numero 40 oggi viene proiettato Empire of Light di Sam Mendes, in italia la pellicola che gira attorno ad un cinematografo sulla costa meridionale nell'era Thatcher arriverà a febbraio del prossimo anno.

Stasera i cinefili si trasferiscono al cinema Astra per la lezione su cinema e teatro del premio Oscar Paolo Sorrentino. Film di evasione dalla realtà ma anche documentari storici e viaggi indietro nel tempo. Viene presentato oggi il docufilm lotta continua in collaborazione con Rai documentari per raccontare attraverso le voci di chi c'era quel movimento che nacque proprio fuori dai cancelli della FIAT di Mirafiori. Si ritrovano sempre sotto la Mole gli attori protagonisti del film io speriamo che me la cavo di Lina Wertmueller. 30 anni dopo hanno dato vita a “Noi ce la siamo cavata”.

