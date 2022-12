Modello Standard, tra teoria ed esperimenti

Un'anomalia nelle probabilità di interazione di elettroni e muoni, cioè qualcosa di non ben incastonato nel modello standard delle particelle elementari. Un segnale interessante, che avrebbe potuto rappresentare una svolta per la fisica. Ma così non è stato, perché aggiungendo una maggiore statistica di dati, l'anomalia non è stata confermata. Sono i risultati di un esperimento LHCb del Cern di Ginevra, spiegato da Vincenzo Vagnoni, ricercatore dell'INFN, e responsabile per l'Italia di LHCb.