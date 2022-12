Mondiali, la comunità senegalese: "Fieri di essere arrivati fin qui"

servizio di Davide Lessi

Delusione per la comunità senegalese di Torino dopo la netta sconfitta per 3-0 con l'Inghilterra negli ottavi di finale dei mondiali in Qatar. Diversi senegalesi di Torino avevano seguito la gara al Circolo la Poderosa, via Salerno a Torino. A poche centinaia di metri dal mercato di Porta Palazzo. Bandiere giallo,verdi e rosse e un'illusione durata fino alla fine di un primo tempo nel quale a sorpresa la squadra più attiva era proprio quella africana. E alla fine anche tra i tifosi prevale comunque l'orgoglio e la soddisfazione di essere arrivati fin qui.