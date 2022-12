E' morto Papa Benedetto XVI, il legame con Torino tra Sindone e Cottolengo

Il credo di una vita in parole cristalline. Davanti alla Sindone non parlava solo il Papa, ma anche l'uomo di studi. Il teologo che aveva fatto dell'incontro tra fede e ragione la sua cifra. Joseph Ratzinger è stato così fino all'ultimo. Profondità di ragionamento e di testimonianza. Era il 2 maggio del 2010. Benedetto XVI a Torino per l'ostensione della sindone di quell'anno. Il bagno di folla in piazza San Carlo con giovani e adulti, il messaggio di speranza a una città che faceva i conti con gli effetti della crisi del 2007. Poi nel pomeriggio la meditazione in cattedrale. Nessun devozionismo superficiale. Quella definizione così particolare della sindone: icona del sabato santo. Riflesso dei drammi del mondo.

Ratzinger era venuto più volte in Piemonte. Da cardinale sempre per la Sindone nel 1998, poi da papa nel 2009 a San Romano Canavese, paese natale del cardinale Tarcisio Bertone, all'epoca suo segretario di Stato. La nuova tappa appunto nel 2010. L'ultimo discorso a malati e disabili del Cottolengo.

La dignità della fragilità, sperimentata dal papa emerito anche dopo la rinuncia al pontificato affidato adesso alla storia, con un confronto aperto su quello che è stato. Dal 2013 anni di nascondimento. L'ultima tappa di una vita lunga con la fede proclamata per anni con il pensiero e le parole che ha continuato ad esprimersi questa volta con il silenzio.