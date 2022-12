Il Gps sulla luna

Neanche il tempo di godersi la conclusione della missione Artemis 1, con l'ammaraggio della capsula Orion nell'Oceano Pacifico, che subito è ripresa la corsa alle prossime tappe della missione lunare della Nasa. Artemis 2, nel 2024 partirà con 4 astronauti. Ma per vedere di nuovo impronte sul suolo lunare bisognerà aspettare almeno il 2025, e la missione Artemis 3. Allora sarà passato oltre mezzo secolo dalla missione Apollo 17 del 1972, ma c'è già qualcuno che sta lavorando a permanenze più lunghe. Una vita quotidiana per ora solo immaginata, che avrà bisogno di supporti e strumenti molto concreti: ad esempio un sistema di ricezione satellitare GPS per orientarsi e comunicare tra le basi lunari, proprio come facciamo nelle città sulla terra. E sarà tutta italiana la tecnologia che consentirà di farlo, e che allunerà per prima, di nuovo, sulla Luna. Se la missione avrà successo, questo sarà il primo dei numerosi ricevitori posizionati su suolo e orbita lunare, che permetteranno ai futuri astronauti permanenti di comunicare con la terra, condividendo le stesse informazioni GPS su posizione e tempo esatto. La vita sulla Luna sarà perfettamente sincronizzata a quella terrestre. E potremo cominciare a fare quello che facciamo qui. Viaggi commerciali e selfie, anche. Pensiero ardito forse. Ma dopotutto tante abitudini terrestri sono già parte della vita quotidiana sulla Stazione Spaziale Internazionale.

Intervista a Oscar Pozzobon, amministratore delegato Qascom.

Montaggio Benedetto Mallevadore.