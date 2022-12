Il Cipess sblocca i fondi per la Pedemontana

Tredici chilometri, oltre vent'anni di attesa. Con la riunione del Cipess, il comitato interministeriale, la tanto attesa Pedemontana potrebbe diventare realtà: è stata infatti approvata la programmazione dell'Anas che prevede, tra le altre infrastrutture, la realizzazione del collegamento veloce tra l'autostrada A26 e il territorio del biellese. Soprattutto, è stato dato il via libera al rifinanziamento completo dell'opera, ovvero 384 milioni.

Il tracciato dovrebbe partire da Ghemme, nel novarese, per raggiungere Masserano: tra gli interventi da realizzare anche un ponte di 800 metri a Gattinara sopra il fiume Sesia. Un'infrastruttura strategica per un territorio da sempre isolato dalle grandi vie di comunicazione. Per il completamento bisognerà attendere la fine del 2027 o i primi mesi del 2028.

Nel servizio, l'intervista a Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente