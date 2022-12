Prove tecniche di normalità a Limone Piemonte, aspettando il tunnel

Un anello stradale a senso unico per smaltire il traffico e aumentare il numero di parcheggi sulla strada per gli impianti di Limone Piemonte. Una boccata d'ossigeno per la viabilità stradale e il comparto turistico.

Prevista per l'ottobre del 2023 la riapertura dello storico collegamento con la Francia, sbarrato dall'alluvione dell'ottobre del 2020.

Servizio di Davide Denina. Intervista a Debora Morzenti, Lift Limone Piemonte