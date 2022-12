L'innovazione tecnologica a Torino ha sempre trovato terreno fertile. Forse anche per via di una norma di metà '800 che attirava investitori da tutto il mondo. Scopriamo come e perché con Rewind, che oggi accende anche un faro sulla figura di Sommeiller. Un servizio andato in onda su Tgr Piemonte il 7 aprile 2012, firmato da Maura Fassio.