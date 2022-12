A Santo Stefano tornano basket e pallavolo femminile

Santo Stefano al sapore di sport per le squadre piemontesi del volley femminile e del basket maschile.

Doppio derby alle 17 nell'ultimo turno d'andata di Serie A Femminile di Pallavolo. Pinerolo va a far visita a Chieri in una partita fondamentale per entrambe le formazioni. Le pinerolesi dopo due vittorie nelle ultime tre partite cercano continuità per allontanarsi dalla zona calda, attualmente sono ultime con 6 punti a parimerito con Macerata mentre le ragazze di mister Bregoli, quinte in classifica, aspettano il verdetto del campo per definire l'abbinamento alla Coppa Italia, competizione riservata alle prime otto della graduatoria.



Ed è obiettivo Coppa Italia anche per Cuneo che ospiterà Novara nel secondo derby di giornata. Le ospiti sono già sicure dell'ingresso nella competizione in virtù della loro posizione in classifica, quarte. Le cuneesi, decime, con una vittoria possono ancora sperare di entrare tra le migliori 8 anche se l'impresa appare complicata. Alle 17 scenderà in campo anche la pallacanestro maschile con Tortona che riceve Treviso sul parquet di Casale Monferrato. I ragazzi di Ramondino, terzi con 8 vittorie e 3 sconfitte, puntano a confermarsi dopo la vittoria in casa di Scafati del 18 dicembre per 72 a 91.