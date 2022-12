Scatta lo switch off, si ferma la trasmissione dei canali in bassa qualità

Scatta lo switch off, cioè lo spegnimento della trasmissione dei canali con standard a bassa qualità, il cosiddetto mpeg 2. Solo i canali saranno visibili solo in alta definizione. Si tratta di un passo intermedio verso l'alta qualità DVBT2, a cui si arriverà l'anno prossimo.

La Rai e le altre emittenti nazionali, interrompono definitivamente la trasmissione dei canali col vecchio standard - mpeg2, ricevuto solo da televisori e decoder di prima generazione - per trasmetterli in alta definizione. Il passaggio al nuovo standard del digitale terrestre fa parte di un processo graduale iniziato da tempo per liberare la banda 700Mhz: le frequenze un tempo usate dalla televisione, infatti, vengono lasciate esclusivamente agli operatori di telefonia mobile.

Chi oggi già riceve i programmi Rai1 HD, Rai2 HD e Rai3 HD non deve fare nulla. Chi, invece, oggi riceve soltanto i canali 502/503 e vede nero il resto potrà continuare a vedere i canali Rai soltanto comprando un nuovo tv o un decoder.

Nel servizio, l'intervista a Stefano Ciccotti, direttore tecnologie Rai

Montaggio di Andrea Volpe