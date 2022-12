La giovane Juve di Soulé. Toro, visto che Vlasic?

Soulé, Miretti, Fagioli, Compagnon: promossi i giovani. Rimandati Szczesny, McKennie, Alex Sandro e Milik. Sono queste le indicazioni arrivate dall'1 a 1, in amichevole, tra Juventus e Standard Liegi - autogol di Danilo e gol di Soulè su rigore guadagnato da Compagnon. Secondo Allegri, “è normale, i giocatori impegnati nei Mondiali sono rientrati da pochissimi giorni, o stanno per rientrare. I ragazzi invece si sono allenati bene e continuità, e nel secondo tempo ci hanno fatto anche divertire”. Polemiche per il rientro degli argentini Di Maria e Paredes il 2 gennaio? “Assolutamente no, era tutto concordato a causa dei viaggi, Rabiot invece era più vicino a Torino e ha scelto di rientrare prima, tutto qui”.

Il bollettino dall'infermeria

Ma in vista della Cremonese, oltre al campo, conta l'infermeria. Szczesny, oltre all'uscita a vuoto che ha determinato il primo gol, è uscito dolorante al collo, ma Max conta di recuperarlo. Al rientro in campionato, dice Allegri, “Chiesa tornerò a disposizione, almeno in panchina. Non ci saranno invece Pogba, Vlahovic, Bonucci e Cuadrado, anche se stanno lavorando e stanno recuperando. Difficile però vederli anche contro l'Udinese”. 2023 che, per Allegri, ricomincia con un granitico 3-5-2 e una posizione oggettivamente rafforzata. I conti lo impongono: difficile parlare di colpi di mercato; vietato fallire l'operazione quarto posto.

Toro tentato dal tridente

Diversa l'aria che si respira in casa Toro, fresco dell'amichevole vinta contro il Monza per 4 a 1. Juric si gode un super-Vlasic: tonico al Mondiale, doppietta ai brianzoli dell'amico Palladino. In vista del Verona dell'altro amico Bocchetti, per Juric i dubbi sono in attacco: con Pellegri infortunato e un Sanabria poco prolifico, la tentazione è il tridente dell'est: Vlasic-Radonjic-Miranchuk.